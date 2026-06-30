МЧС за сутки потушило 31 пожар в Новосибирской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
За минувшие сутки в Новосибирской области спасатели ликвидировали 31 техногенный пожар и 10 раз выезжали на ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Помимо этого, на особом контроле ведомства остается пожароопасная обстановка в регионе. 30 июня на территории Карасукского муниципального округа объявлен пятый, самый высокий класс пожарной опасности. Еще в трех муниципальных образованиях прогнозируется четвертый класс.
Синоптики предупреждают об аномальной жаре: с 30 июня по 5 июля местами столбики термометров поднимутся до +30 градусов и выше. В связи с этим спасатели также следят за безопасностью людей на водных объектах и держат на контроле обстановку с техногенными пожарами и авариями на дорогах.
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