МЧС за сутки потушило 31 пожар в Новосибирской области

На особом контроле ведомства остается пожароопасная обстановка в регионе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Новосибирской области спасатели ликвидировали 31 техногенный пожар и 10 раз выезжали на ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Помимо этого, на особом контроле ведомства остается пожароопасная обстановка в регионе. 30 июня на территории Карасукского муниципального округа объявлен пятый, самый высокий класс пожарной опасности. Еще в трех муниципальных образованиях прогнозируется четвертый класс.

Синоптики предупреждают об аномальной жаре: с 30 июня по 5 июля местами столбики термометров поднимутся до +30 градусов и выше. В связи с этим спасатели также следят за безопасностью людей на водных объектах и держат на контроле обстановку с техногенными пожарами и авариями на дорогах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX