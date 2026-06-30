В четырех районах Новосибирска отключат горячую воду с 1 по 14 июля

Испытания пройдут в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-2 (Городской вывод) и ТЭЦ-4. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в нескольких районах Новосибирска отключат горячую воду в связи с гидравлическими испытаниями. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Испытания пройдут в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-2 (Городской вывод) и ТЭЦ-4. Без горячего водоснабжения временно останутся жители Центрального, Железнодорожного, Октябрьского и Заельцовского районов.

В частности, под отключение попадают улицы Садовая, Шевченко, Бориса Богаткова, Восход, Зыряновская, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, Нижегородская, Декабристов, Большевистская, Инская, Якушева, Каинская, Серебренниковская, Свердлова, Максима Горького, Коммунистическая, Чаплыгина, Советская, а также ряд улиц в Заельцовском районе: Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от станции метро «Гагаринская» до Северной), Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дмитрия Ковальчук, Плановая, Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская, Кропоткина.

Максимальный срок отключения с учетом времени на ремонтные работы — до 14 июля включительно. Подключать воду обратно специалисты будут постепенно, сразу после того, как устранят все дефекты, которые могут выявиться во время испытаний.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX