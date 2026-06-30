В Новосибирской области 15 тысяч семей получили новую семейную выплату

Размер выплаты рассчитывают индивидуально. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области 15 тысяч родителей уже получили новую семейную выплату от Социального фонда России. Решение по заявлению принимают в течение десяти рабочих дней, а деньги перечисляют на счет заявителя в течение следующих пяти дней. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по региону.

Размер выплаты рассчитывают индивидуально. Он равен разнице между налогом на доходы физлиц, который насчитали с заработка за прошлый год по стандартной ставке 13%, и суммой налога, исчисленной с того же дохода по льготной ставке 6%. В среднем по региону эта сумма составляет 32 тысячи рублей. Получить деньги может как мать, так и отец детей.

Подать заявление могут работающие родители, у которых двое или больше детей. В прошлом году они должны были официально работать и платить НДФЛ. При этом имущество семьи не должно превышать установленный законом перечень, а среднедушевой доход за прошлый год не может быть выше полуторакратной величины прожиточного минимума на душу населения. В этом году в Новосибирской области этот порог установлен на уровне 26 067 рублей.

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