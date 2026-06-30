Мобильные пункты проверили вес 37 грузовиков в Новосибирской области

Передвижной комплекс установлен на базе микроавтобуса. Фото: мэрия Новосибирска

С 15 мая в Новосибирской области работают два передвижных пункта весогабаритного контроля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

За полтора месяца специалисты провели 37 процедур взвешивания грузового транспорта. По итогам проверок сотрудники Ространснадзора оформили 21 протокол о нарушении.

Передвижной комплекс установлен на базе микроавтобуса. Инспекторы раскладывают на асфальте портативные электронные весы, водитель по очереди наезжает на них каждой осью. Данные мгновенно поступают в программу, которая рассчитывает общую массу груза и нагрузку на оси в сравнении с нормой. При обнаружении перегруза на месте составляют протокол.

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