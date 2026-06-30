В День города «Ростелеком» и ЦкиО «Победа» вдохновили новосибирцев магией классической музыки

Фото: ПАО «Ростелеком»

Синергия искусства и технологий наполнила городскую атмосферу вдохновением. На большом экране одного из ключевых кинозалов города развернулось магическое действо: звезды мировой оперной сцены и виртуозы балета на фоне величественного Зимнего дворца. Мероприятие стало ярким элементом программы Дня города, напомнив, что истинная красота вне времени, но именно современные технологии позволяют прикоснуться к ней каждому, независимо от расстояний.

Культурное событие состоялось благодаря многолетнему партнерству «Ростелекома» и проекта «Классика на Дворцовой». Ежегодно провайдер обеспечивает высокоскоростной интернет для организаторов и участников, прямую трансляцию концерта, публикует записи шоу в специальном разделе видеосервиса Wink (18+), а также проводит открытые показы шоу на больших экранах в десятках городов России - Новосибирск вошел в число лидеров по их количеству.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

- Стало уже доброй традицией ко Дню города проводить кинопоказ музыкального шоу мирового уровня в «Победе». Классика - это культурный код нашей страны, и мы рады, что технологии позволили новосибирцам увидеть концерт в высочайшем качестве, объединиться вокруг искусства и почувствовать атмосферу культурной столицы России.

Ирина Краснопольская, генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа»:

- Новосибирск - город, который одинаково сильно любит и передовую науку, и высокое искусство. У нас немало интеллектуальной публики и ценителей классической музыки, многие из которых посещают наш кинопоказ из года в год.

«Классика на Дворцовой» - одно из ключевых событий, приуроченных ко дню рождения Санкт-Петербурга. Каждый год яркий гала-концерт собирает сотни тысяч человек. В этом году среди приглашенных звезд «Классики» певцы из Италии - тенор Марко Чапони и сопрано Мариам Баттистелли.

18+

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