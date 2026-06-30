Под Новосибирском ищут пропавшего 77-летнего мужчину

Добровольцы приступили к поискам еще ночью. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

Волонтеры начали поиски 77-летнего жителя Новосибирской области, который не выходит на связь с 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Речь идет об Андрее Алексеевиче Зевакине из села Прокудское Коченевского района. Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза. Во что он был одет в день исчезновения, волонтерам установить не удалось.

Добровольцы приступили к поискам еще ночью - 30 июня в три часа утра состоялся сбор отряда. Всех, кто видел мужчину или знает, где он может находиться, просят позвонить на горячую линию 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX