Многодетную мать осудили за хищение 448 тысяч рублей под Новосибирском

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Куйбышевский районный суд Новосибирской области вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в мошенничестве при получении социальной выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В сентябре 2023 года женщина, имеющая статус многодетной матери и состоявшая на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, обратилась за государственной поддержкой. Ей предоставили единовременную выплату в размере 448 042 рубля вместо земельного участка под строительство дома.

Однако, как установило следствие, она сообщила сотрудникам Центра социальной поддержки ложные сведения о том, что потратит эти деньги на ремонт своего жилья.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор пока не вступил в законную силу.

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