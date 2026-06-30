Новосибирец соврал спасателям о болезни жены ради доступа в квартиру

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске мужчина попытался попасть в квартиру к жене с помощью спасателей, солгав о тяжелой болезни супруги. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы.
Звонок поступил от мужчины через скорую помощь. Он рассказал, что супруга не открывает дверь, а у нее сахарный диабет — может случиться потеря сознания. Оперативный дежурный заподозрил неладное: история казалась неправдоподобной, заявитель слишком нервничал и путался в деталях.
Дежурный попросил номер телефона жены. Женщина сразу ответила, была полностью здорова и никакого диабета у нее не оказалось. Она пояснила, что они с мужем находятся на стадии развода, у них конфликт, и супруг просто не может попасть в квартиру. Мужчина признался дежурному, что солгал, потому что ему нужно было внутрь, а тратить деньги на частные службы он не хотел.
Спасатели предупредили мужчину об административной ответственности за ложный вызов. В МАСС напомнили, что такие звонки отвлекают экстренные службы от реальных происшествий, где счет идет на минуты и может гибнуть человек.
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