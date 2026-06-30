Около 15 человек в масках устроили погром новосибирском баре

Нападавшие попытались скрыться. Фото: АБ «Гвардия»

В ночь на 28 июня в Железнодорожном районе Новосибирска группа молодых людей в масках устроила погром в пивном баре на Вокзальной магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Около 15 человек ворвались в заведение в 3:44. Они начали драку, распылили газ и разбили кирпичом стеклянную входную дверь. Владельцы оценили ущерб как значительный.

Когда на место прибыла группа быстрого реагирования, нападавшие попытались скрыться. Одного из них, 18-летнего парня, гвардейцам удалось догнать и задержать. Молодого человека передали сотрудникам отдела полиции «Железнодорожный» для дальнейшего разбирательства.

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