Новосибирца будут судить за кражу батончика и энергетика из супермаркета

Покинуть место преступления со сладкой добычей злоумышленник не успел. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу 32-летнего местного жителя, обвиняемого в краже из супермаркета в городе Оби. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранним утром 11 мая 2026 года мужчина выбил раздвижную входную дверь и пробрался в торговый зал сетевого магазина на улице Максима Горького. Оттуда он вынес один энергетический напиток и семь шоколадных батончиков. Сумма похищенного составила чуть больше 700 рублей.

Покинуть место преступления со сладкой добычей злоумышленник не успел — у выхода его задержали полицейские. В отделе мужчина попытался избавиться от улик и выбросил продукты в туалете, где их позже и нашли. Теперь уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение передано в Обской городской суд для рассмотрения по существу.

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