Аномальная жара продержится в Новосибирске до 5 июля

В регионе сохраняется высокий риск пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске аномально жаркая погода с температурой до +30 градусов продержится как минимум до 5 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

По данным метеорологов, на этой неделе столбики термометров не опустятся ниже отметки в +28 градусов, а большую часть времени будут держаться на уровне +30. Начиная с 6 июля жара начнет постепенно спадать, и во второй половине месяца температура может снизиться до +19 градусов.

Из-за установившейся знойной погоды в регионе сохраняется высокий риск пожаров. По данным МЧС, на территории Карасукского муниципального округа объявлен пятый, самый опасный класс пожароопасности. Еще в трех муниципальных образованиях прогнозируется четвертый класс.

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