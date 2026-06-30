Самолет новосибирской авиакомпании выкатился за пределы ВПП в Якутии

Инцидент произошел с лайнером Boeing 737-800. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В аэропорту города Мирный в Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел с лайнером Boeing 737-800 авиакомпании «Сибирь», который выполнял рейс по маршруту Новосибирск — Мирный. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного события. Надзорное ведомство оценит, как авиакомпания соблюдала законодательство о безопасности полетов. Причины и обстоятельства выкатывания сейчас устанавливаются.

В пресс-службе авиакомпании рассказали, что экипаж действовал в соответствии с установленными процедурами. До завершения проверки экипаж временно отстранили от выполнения полетов.

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