Новосибирская область выпустит облигации для физических лиц

Приобрести бумаги смогут совершеннолетние граждане России. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Правительство Новосибирской области утвердило условия выпуска государственных облигаций для физических лиц. Соответствующее постановление уже опубликовано на официальном сайте правительства региона.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составит одну тысячу рублей. Срок обращения облигаций будет варьироваться от одного года до пяти лет — точный период определят в решении о конкретном выпуске.

Приобрести бумаги смогут совершеннолетние граждане России, которые признаются налоговыми резидентами страны. Также владельцами могут стать юридические лица и физические лица в случае получения облигаций по наследству.

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