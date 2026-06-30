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НовостиОбщество30 июня 2026 0:46

Часто болеющие новосибирцы смогут брать больничные только на три дня

При необходимости комиссия сможет продлить больничный на нужный срок
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Нововведение не затронет тех, кто ухаживает за больными родственниками.

Нововведение не затронет тех, кто ухаживает за больными родственниками.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство здравоохранения разработало проект приказа, который вносит изменения в правила оформления больничных для граждан, часто берущих листки нетрудоспособности. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новой инициативе, если человек открывал больничный уже более четырех раз в течение полугода, следующий листок ему выдадут всего на три дня. За этот короткий срок врачи обязаны созвать комиссию, чтобы разобраться в истинных причинах частых болезней и скорректировать лечение. При необходимости комиссия сможет продлить больничный на нужный срок.

В проекте оговаривается, что нововведение не затронет тех, кто ухаживает за больными родственниками, беременных женщин, рожениц, а также пациентов с социально значимыми недугами или проходящих заместительную почечную терапию. Кроме того, правило не распространяется на людей, которые уже находятся в стационаре на постоянном лечении.

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