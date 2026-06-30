Прилет трех рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Рейс из Екатеринбурга опаздывает. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 30 июня в новосибирском аэропорту Толмачево задерживаются три пассажирских рейса. Данные об изменениях в расписании появились на онлайн-табло аэропорта.

Самолет авиакомпании «Победа» из Москвы (Шереметьево) должен был приземлиться в 07:35, но по расчетам борт прибудет на пять минут позже — в 07:40. Рейс из Екатеринбурга опаздывает дольше: его перенесли с 08:00 на 09:05.

Также сдвинулось время прибытия самолета из Сочи — вместо 10:23 его ждут в 11:03.

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