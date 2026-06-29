Выпускник из Энгельса стал четвертым двухсотбалльником в Саратовской области

Выпускник из Энгельса Иван Скоцкий набрал 100 баллов сразу по двум предметам. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Саратовской области подвели итоги основного периода ЕГЭ по информатике, биологии, географии и иностранным языкам: школьник из Энгельса стал четвертым двухсотбалльником в регионе. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24».

В этом году список стобалльников пополнили 11 выпускников. Пять школьников получили максимум по биологии, трое – по информатике, двое – по географии, один – по английскому языку.

Выпускник школы №33 имени П.А. Столыпина из Энгельса Иван Скоцкий набрал 100 баллов сразу по двум предметам – биологии и химии.

– Мой результат – это итог долгой, спокойной и регулярной работы, подкрепленной искренним интересом к изучаемым предметам. В будущем хочу поступить на направление биоинженерии и биотехнологии, – поделился одиннадцатиклассник.

На сегодня в Саратовской области насчитывается 92 стобалльные работы и четыре двухсотбалльника.

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