Выпускник из Энгельса стал четвертым двухсотбалльником в Саратовской области

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Саратовской области подвели итоги основного периода ЕГЭ по информатике, биологии, географии и иностранным языкам: школьник из Энгельса стал четвертым двухсотбалльником в регионе. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24».
В этом году список стобалльников пополнили 11 выпускников. Пять школьников получили максимум по биологии, трое – по информатике, двое – по географии, один – по английскому языку.
Выпускник школы №33 имени П.А. Столыпина из Энгельса Иван Скоцкий набрал 100 баллов сразу по двум предметам – биологии и химии.
– Мой результат – это итог долгой, спокойной и регулярной работы, подкрепленной искренним интересом к изучаемым предметам. В будущем хочу поступить на направление биоинженерии и биотехнологии, – поделился одиннадцатиклассник.
На сегодня в Саратовской области насчитывается 92 стобалльные работы и четыре двухсотбалльника.
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