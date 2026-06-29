Новосибирские школьники и студенты посоревнуются в гонках виртуальных дронов

С помощью пульта, похожего на джойстик, спортсмены управляют виртуальным дроном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с сентября запустят серию регулярных соревнований по гонкам дронов для школьников и студентов от 14 до 25 лет. Об этом в своем материале сообщает Om1 Новосибирск.

Организацией турнира занимается киберлига «Квазар» при поддержке Минцифры, Минрегполитики и Минспорта Новосибирской области. Участники будут соревноваться в дисциплине «технический симулятор» – пилотировать беспилотники в компьютерной программе. С помощью пульта, похожего на джойстик, спортсмены управляют виртуальным дроном, видя 3D-трассу от первого лица на мониторе. Необходимо быстрее всех пройти трассу с препятствиями.

С осени 2026 по весну 2027 года пройдет 7 этапов. Каждый посвящен отдельной теме: истории России, достижениям страны, культурному наследию, традициям и выдающимся деятелям. Педагог Михаил Привалов отметил, что управление дроном развивает координацию, память и мышление.

– Летать на БПЛА – это как писать двумя руками одновременно. У ребенка нарабатываются новые нейронные связи, – объяснил он.

Участие бесплатное. Регистрация будет открыта позже на сайте Лиги «Квазар». Первый этап запланирован на сентябрь.

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