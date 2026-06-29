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НовостиПроисшествия29 июня 2026 16:27

В Алтайском крае во время купания без взрослых утонул 14-летний школьник

Трагедия произошла на реке Чарыш в Усть-Калманском районе
Валерия МОРГУНЕНКО
Школьник находился на водоеме со сверстниками, без присмотра взрослых. Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Школьник находился на водоеме со сверстниками, без присмотра взрослых. Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

27 июня на реке Чарыш в селе Бураново Алтайского края утонул 14-летний мальчик. Об том сообщает amic.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Школьник находился на водоеме со сверстниками, без присмотра взрослых. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По поручению прокурора Антона Германа организована проверка причин и условий произошедшего.

На месте работают следователи, опрашивают очевидцев, устанавливают все обстоятельства трагедии, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю.

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