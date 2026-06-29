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НовостиПроисшествия29 июня 2026 16:00

Осужденный новосибирский застройщик просит условно-досрочное освобождение

Суд рассмотрит ходатайство девелопера, осужденного за мошенничество
Валерия МОРГУНЕНКО
С2001 по 2011 год мужчина, являясь директором, продавал строящиеся объекты по заниженной стоимости.

С2001 по 2011 год мужчина, являясь директором, продавал строящиеся объекты по заниженной стоимости.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший руководитель группы компаний «СУМет», осужденный за обман дольщиков, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Первомайский районный суд Новосибирска рассмотрит его прошение 23 июля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В 2016 году Ленинский районный суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и растрате. По совокупности преступлений он был приговорен к 10 годам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Суд установил, что с 2001 по 2011 год мужчина являясь директором ЗАО «СУМет» и пользуясь своим положением, продавал строящиеся объекты по заниженной стоимости, что привело к банкротству компаний и нарушению прав инвесторов. Также он совершил ряд хищений денежных средств.

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