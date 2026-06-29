Осужденный новосибирский застройщик просит условно-досрочное освобождение

С2001 по 2011 год мужчина, являясь директором, продавал строящиеся объекты по заниженной стоимости. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший руководитель группы компаний «СУМет», осужденный за обман дольщиков, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Первомайский районный суд Новосибирска рассмотрит его прошение 23 июля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В 2016 году Ленинский районный суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и растрате. По совокупности преступлений он был приговорен к 10 годам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Суд установил, что с 2001 по 2011 год мужчина являясь директором ЗАО «СУМет» и пользуясь своим положением, продавал строящиеся объекты по заниженной стоимости, что привело к банкротству компаний и нарушению прав инвесторов. Также он совершил ряд хищений денежных средств.

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