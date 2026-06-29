На улицах Новосибирска появятся музейные выставки о сибирской культуре

На каждой площадке разместят по 20 стационарных стендов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Новосибирска появятся две новые уличные выставочные площадки об мультикультурной истории Сибири. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Проект «Музейные острова: система уличных фотовыставок» стал победителем конкурса Фонда Мельниченко. Стенды установят в сквере Сибиряков-Гвардейцев на улице Покрышкина и в сквере «Семейный» на улице Забалуева. На каждой площадке разместят по 20 стационарных стендов.

Первая экспозиция – «Сибирь в Новосибирске» – расскажет о горожанах, представляющих разные народы Сибири: традиции, обычаи, кухня, предметы быта, костюмы и музыка. Второй блок посвятят жителям, чьи судьбы связаны с Великой Отечественной войной. Всего представят 40 личных историй.

Особенность проекта заключается в мультимедийном формате: на стендах разместят QR-коды, по которым посетители смогут перейти к фото, текстам, аудио- и видеосюжетам. Проект реализуют с июня по декабрь 2026 года, стенды останутся на балансе музея и будут обновляться не реже трех раз в год.

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