В Заельцовском районе подросток на электросамокате сбил женщину

Женщину госпитализировали в больницу. Фото: ГАИ Новосибирской области.

Сегодня, 29 июня, в Заельцовском районе Новосибирске произошло ДТП с пешеходом: 17-летний подросток на электросамокате сбил женщину на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

В 15:35 водитель арендованного СИМ – юноша 2009 года рождения – двигался по тротуару на Красном проспекте, 163 и совершил наезд на 45-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении.

В результате аварии пострадала пешеход 1981 года рождения. Женщину госпитализировали в больницу, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX