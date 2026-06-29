В Новосибирске в микрорайоне Родники из-за жары загорелся автомобиль

Легковушка полыхала открытым пламенем, над машиной поднимался густой черный дым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на улице Красный проспект в микрорайоне Родники загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».

Новосибирцы предполагают, что возможной причиной возгорания стал взрыв аккумулятора из-за аномальной жары. На опубликованных кадрах видно, что легковушка полыхала открытым пламенем, над машиной поднимался густой черный дым. Для ликвидации возгорания прибыла пожарная техника.

По предварительной информации, пострадавших нет. Водителя за рулем авто не было.

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