В Новосибирской области трое мужчин стреляли по отдыхающим на Обском море

Единственная зацепка – моторная лодка светлого цвета, на которой приплыли стрелки. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 27 на 28 июня на Обском море в Бурмистрово Искитимского района трое неизвестных мужчин открыли стрельбу по отдыхающим, в том числе по детям. Об этом сообщают очевидцы в канале «Подслушано в Искитиме» в МАКС.

По счастливой случайности никто не пострадал. Очевидцы рассказывают, что мужчины сначала вступили в конфликт с отдыхающими, а затем несколько раз выстрелили в их сторону. Затем лодка скрылась, но примерно через 40 минут мужчины вернулись, выкрикивая оскорбления, и уплыли в сторону Завьялово.

Очевидцы сразу написали заявление в полицию. Единственная зацепка – моторная лодка светлого цвета, на которой приплыли стрелки. Предположительно, поводом для конфликта мог стать свет фонаря, которым одна из компаний освещала берег. Всех, кто что-либо видел, просят сообщить в правоохранительные органы.

В пресс-службе регионального МВД России КП-Новосибирск подтвердили, что информация о происшествии зарегистрирована.

– В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, – сообщили в МВД России по Новосибирской области.

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