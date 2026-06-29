Уроженец Бийска приехал из Мариуполя, чтобы найти родственников и могилу деда

Сергей Иванович решил исполнить давнюю мечту и восстановить историю своей семьи Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Уроженец Бийска Сергей Иванович, который сейчас живет в Мариуполе, приехал в родной город, чтобы найти родственников и могилу своего деда. С этой просьбой он обратился в редакцию «Бийского рабочего», где ему организовали встречу с представителями генеалогического сообщества. Об этом пишет «Бийский Рабочий».

Сергей Сергеев родился в Бийске в 1957 году, однако уже в раннем детстве вместе с матерью переехал из города. Сегодня он работает заведующим киноконцертным залом филиала Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе. Несмотря на сложную жизненную ситуацию после разрушения жилья во время боевых действий, мужчина решил исполнить давнюю мечту и восстановить историю своей семьи.

По словам Сергея Ивановича, главная цель поездки — найти могилу деда Павла Курпы и разыскать родственников, с которыми семья потеряла связь много лет назад. Он рассказал, что долгое время не интересовался семейной историей, однако с возрастом понял, насколько важно знать свои корни.

Для поиска родственников мужчина уже обратился в подразделение МВД Бийска, предоставив необходимые документы. Он также надеется, что у деда могла быть другая семья, и в городе живут его сводные братья, сестры или другие близкие.

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