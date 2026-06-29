В Кемерове задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 12-летней девочки

Поиски злоумышленника вели сотрудники спецподразделений, включая бойцов СОБР Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове задержали мужчину, которого подозревают в убийстве ранее пропавшей 12-летней девочки. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Кузбассу. Об этом пишет VSE42.RU.

По данным ведомства, поиском и задержанием подозреваемого занимались наиболее опытные сотрудники спецподразделения, в том числе участники специальной военной операции. Предполагаемого злоумышленника сотрудники СОБР задержали в частном секторе областного центра.

После задержания мужчину передали следственным органам. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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