Агроном Пушкар: «Температура напрямую влияет на толщину стебля и размер бутона»

Эксперт рассказала, какие сорта лучше приживаются Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вырастить розы в суровом сибирском климате непросто, однако современные тепличные технологии позволяют получать качественные цветы круглый год. Главный агроном тепличного комплекса «Новосибирский» Наталья Пушкар рассказала «Горсайт», какие сорта лучше адаптируются к местным условиям, как защищают растения от болезней и почему в отрасли не хватает специалистов.

По словам эксперта, российские саженцы лучше приспособлены к сибирскому климату, поскольку изначально адаптированы к перепадам температур и влажности. Импортные растения требуют более тщательного ухода, однако благодаря современным технологиям выращивания отличаются высоким потенциалом. При этом главным фактором успешной приживаемости остается не страна происхождения, а качество корневой системы и возраст саженца. От посадки до первой товарной срезки проходит около 90–112 дней.

Одной из главных проблем при выращивании роз остаются болезни и вредители. Растениям угрожают паутинный клещ, тля, гусеницы и грибковые заболевания. Для защиты цветов в теплицах используют клеевые ловушки, биопрепараты, регулярно проветривают помещения и поддерживают влажность воздуха не выше 70%. Днем температуру держат на уровне 22–25 градусов, а ночью снижают до 15–18 градусов, чтобы растения формировали крепкие стебли и крупные бутоны.

Наталья Пушкар отметила, что проблем с импортозамещением удобрений и упаковки у производителей сегодня нет. При этом основные сложности связаны с логистикой: зимой цветы могут пострадать от мороза, а летом — из-за перегрева холодильного оборудования при перевозке.

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