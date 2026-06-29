Новосибирская область вновь признана лидером по поддержке волонтерства

Субсидия из федерального бюджета по итогам конкурса составила 4 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область в восьмой раз стала победителем всероссийского конкурса лучших практик поддержки добровольчества. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства региона.

Субсидия из федерального бюджета по итогам конкурса составила 4 млн рублей. Как отметил руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Василий Носков, регион системно развивает инфраструктуру волонтерства и внедряет образовательные стандарты для активистов.

В этом году на полученные средства модернизируют семь «Добро.Центров»: проведут косметический ремонт, обновят брендирование, оснастят коворкинги и учебные пространства современным оборудованием. Особое внимание уделят визуальной доступности, чтобы фасадные световые вывески помогали привлекать новых участников. Также запланированы образовательные и мотивационные мероприятия для добровольцев.

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