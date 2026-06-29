S7 увеличит число рейсов из Новосибирска в Калининград и Хабаровск

Дополнительные перелеты начнут выполнять с 1 и 3 июля Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

Авиакомпания S7 Airlines расширяет полетную программу из аэропорта Толмачево. С июля перевозчик увеличит количество рейсов из Новосибирска в Калининград и Хабаровск. Об это пишет S7 Airlines.

С 1 июля рейсы из Новосибирска в Калининград будут выполняться девять раз в неделю вместо шести. Маршрут станет ежедневным: к утреннему вылету в 06:50 добавятся дополнительные рейсы по средам и пятницам. Время в пути составит около 5 часов 55 минут.

С 3 июля увеличится частота полетов и в Хабаровск. На этом направлении S7 будет выполнять по два рейса в день — всего 14 в неделю. Вылеты из Толмачево запланированы на 21:30 и 23:30, а из Хабаровска — на 06:25 и 08:35. Перелет займет около 4 часов 45 минут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX