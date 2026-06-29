Новосибирские врачи сразятся в киберспортивном турнире

Терапевт Городской клинической поликлиники №21 Дмитрий Шлегель нацелен на победу. Фото: Дмитрия Шлегеля предоставлено киберлигой «Квазар».

В Новосибирской области стартовал турнир по компьютерному спорту среди медицинских работников «Киберздрав». Подробнее о киберспортсменах в белых халатах рассказали в пресс-службе киберлиги «Квазар».

Восемь команд от разных поликлиник и больниц региона соревнуются в дисциплине «тактический трехмерный бой» в игре «Counter-Strike 2». Организатором выступила киберлига «Квазар» при поддержке Новосибирского областного отделения Федерации компьютерного спорта России. Первые матчи прошли 28 июня, финальные запланированы на 26 июля.

Среди участников – хирурги, терапевты, фельдшеры и медсестры.

Восемь команд от разных поликлиник и больниц региона соревнуются в дисциплине «тактический трехмерный бой». Фото: Кирилла Пыряева предоставлено киберлигой «Квазар».

– Командная игра очень похожа на нашу работу – и там, и там важны слаженные действия участников процесса. Один участник команды замешкался, и вот уже раунд проигран, – сравнил игру с работой торакальный хирург Кирилл Пыряев из Новосибирской областной туберкулезной больницы.

Екатерина Фуртина, участковая медсестра из Новосибирской поликлиники №29, стала капитаном команды после того, как заведующая предложила коллегам поучаствовать. В ее составе – хирург, фельдшер и педиатр.

– Я сразу поняла: приглашение по адресу! Меня поставили капитаном, начали собирать команду со всех трех корпусов больницы, – рассказала Екатерина.

Участковая медсестра из Новосибирской поликлиники №29 стала капитаном команды. Фото: Екатерины Фуртиной предоставлено киберлигой «Квазар».

Терапевт Городской клинической поликлиники №21 Дмитрий Шлегель нацелен на победу, а его жена, по словам врача, очень верит в его киберспортивный потенциал.

– Команду собрали быстро. Все откликнулись оперативно, потому что каждому интересно позаниматься чем-то подобным вне работы, – поделился он.

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