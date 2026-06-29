В Новосибирске сотрудники мусоровоза нашли черепаху в контейнере

Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске сотрудники мусоровоза нашли черепашку в мусорном контейнере на улице Спортивной, 9. Они отогрели ее и приютили. Сначала назвали Петровичем, но потом черепаха снесла яйцо и стала Петровной.
В конце марта экипаж мусоровоза заметил на контейнерной площадке маленькую черепаху. Кто-то оставил ее замерзать. Водитель и грузчик отогрели животное в кабине машины.
Черепашка ездила с ними по маршруту, пока искали новый дом. В итоге ее забрал себе грузчик.
Сначала решили, что это мальчик. Назвали Петровичем. Но потом черепаха снесла яйцо. И Петрович превратился в Петровну.
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