При столкновении трех автомобилей в Новосибирске пострадали подросток и женщина

В Новосибирске 29 июня на проспекте Карла Маркса, 6 столкнулись три легковушки: в ДТП пострадали подросток и женщина-водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.
Предварительно известно, что 39-летний водитель «БМВ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой Калдина» под управлением мужчины 1983 года рождения и «Лэнд Ровером», за рулем которого находилась женщина 1984 года рождения.
В результате аварии пострадали два пассажира «Тойоты» – 42-летняя женщина и 17-летний юноша. Оба госпитализированы в больницу. На месте работает наряд ДПС, обстоятельства устанавливаются.
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