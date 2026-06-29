При столкновении трех автомобилей в Новосибирске пострадали подросток и женщина

39-летний водитель BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковушками. Фото: пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

В Новосибирске 29 июня на проспекте Карла Маркса, 6 столкнулись три легковушки: в ДТП пострадали подросток и женщина-водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Предварительно известно, что 39-летний водитель «БМВ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой Калдина» под управлением мужчины 1983 года рождения и «Лэнд Ровером», за рулем которого находилась женщина 1984 года рождения.

В результате аварии пострадали два пассажира «Тойоты» – 42-летняя женщина и 17-летний юноша. Оба госпитализированы в больницу. На месте работает наряд ДПС, обстоятельства устанавливаются.

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