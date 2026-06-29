Жительница Новосибирского района получила 8 лет колонии за убийство

Вину она не признала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском районе суд приговорил 36-летнюю женщину к 8 годам колонии общего режима. Она зарезала мужчину во время пьяного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Трагедия случилась 3 августа 2025 года в поселке Ленинский. Женщина и потерпевший находились на веранде дома в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошла ссора.

В ходе конфликта она схватила нож и нанесла мужчине один удар в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте. В суде подсудимая вину не признала.

Суд назначил наказание: 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX