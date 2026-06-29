Парк «Березовая роща» в Новосибирске отметит 55-летие масштабным праздником

Вход на все мероприятия свободный. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Парк «Березовая роща» на улице Планетной, 53 в Новосибирске 4 июля отпразднует 55-летний юбилей яркой праздничной программой. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции городских парков города Новосибирска.

Мероприятия начнутся в 12:00 и продлятся до 22:00. Гостей ждут концерты творческих коллективов, три розыгрыша призов в 15:00, 18:30 и 20:30, зумба для всех желающих, диджей-сет, выступление кавер-группы и яркое огненное шоу в 21:45.

Для детей подготовлена развлекательная зона с цирковыми номерами, художественной гимнастикой, роботизированными развлечениями – робопес и робобои. Также гости смогут посетить художественную выставку, мастер-классы и интерактивные площадки. Вход на все мероприятия свободный.

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