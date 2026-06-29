В Октябрьском районе Новосибирска выкорчевали пни и поросль возле школы

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Октябрьском районе Новосибирска с помощью новой техники расчистили площадку на улице Воинской. За три часа убрали пни и дикую поросль возле школы и дороги к спорткомплексу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
— Машина полностью гидравлическая. В ней нет ремней и цепей. Она приводится маслом и давлением, что сокращает издержки на обслуживание, — рассказал региональный представитель завода Игорь Некратов.
После расчистки порубочный материал собрали и вывезли. В планах — завезти новый грунт и высадить деревья.
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