В центре Новосибирска водитель на встречке влетел в фургон и скрылся

Виновник и пассажиры сбежали Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске водитель универсала Peugeot 308 проехал против движения на односторонней улице Максима Горького и влетел в фургон Mazda Bongo. После аварии водитель и пассажиры скрылись. В машине нашли открытые бутылки пива и водки. Об этом сообщают очевидцы в паблике АСТ-54 Black.

ДТП случилось 29 июня в 5:19 утра на перекрестке улиц Горького и Советской. За рулем Peugeot был мужчина около 30 лет. Он проехал против движения по одностороннему участку и врезался в фургон.

После удара виновник и его пассажиры быстро покинули место аварии. Где они сейчас — неизвестно. Документы от автомобиля нашли на улице Чаплыгина. Машина принадлежит 77-летней женщине из Красноярска. В салоне Peugeot обнаружили открытые бутылки пива и водки.

— На место выехал наряд ДПС. ДТП оформлено с материальным ущербом. Водитель скрылся. Все обстоятельства устанавливаются, — прокомментировали в ГАИ Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX