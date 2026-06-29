Два речных маршрута связали Новосибирск с Седовой Заимкой и Тихими Зорями

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Новосибирской области.

В летнюю навигацию в Новосибирской области действует два регулярных пассажирских рейса, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Теплоходы по маршруту «Речной вокзал Новосибирска – Седова Заимка» курсируют по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление с 8:00 до 20:00 зависит от дня недели. Время в пути составляет от 3 до 4,5 часов. Билет стоит 167 рублей. По пути теплоход делает остановки в Кудряше, Ягодной, Красном Яре, Черемушках, Новой Заре и Бибихе.

Второй маршрут «Речной вокзал Новосибирска – Северо-Чемской жилмассив – Тихие Зори» в будни отправляется в 6:00 и 18:30, в выходные и праздничные дни – в 8:30 и 11:00. Время в пути достигает 2,5 часа. Стоимость полного билета – 100 рублей.

Билеты продаются на теплоходе после посадки. Дети до пяти лет могут проехать бесплатно, от пяти до десяти лет – по детскому тарифу. Актуальное расписание публикуется на сайте Речфлота Новосибирска.

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