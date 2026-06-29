В Новосибирске у нелегальных торговцев изъяли больше 200 кг фруктов и овощей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске сотрудники мэрии и полиции провели рейды по пресечению несанкционированной торговли. В трех районах города изъяли более 200 килограммов продукции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Рейды прошли в Октябрьском, Центральном и Заельцовском районах. На незаконно торгующих граждан составили шесть протоколов по статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах».
В результате изъяли более 200 килограммов фруктов, овощей и искусственных цветов.
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