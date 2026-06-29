В Новосибирске толпа парней в масках распылила газ в баре

Фото: АБ ГВАРДИЯ

За минувшие трое суток сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в рамках своей зоны ответственности пресекли 24 попытки хищения, одно нарушение правил дорожного движения и 54 хулиганские выходки.

26 июня в 16.21 в супермаркете на улице Забалуева бойцы ГБР-81 ГВАРДИИ задержали мужчину, совершившего за день две кражи. Утром ему удалось вынести без оплаты банку растворимого кофе и коробку конфет, а после обеда, когда он собирался украсть еще кофе, его поймали. Ранее судимый за мошенничество нарушитель был передан бойцами ГБР правоохранителям. Сумма причиненного им ущерба составила 1650 рублей.

27 июня в 10.39 кнопка тревожной сигнализации была нажата в ресторане на Вокзальной магистрали. Трое пьяных мужчин из-за неадекватного поведения, вызванного сильнейшим алкогольным опьянением, не были допущены бойцами ГБР в заведение. Получив от ворот поворот, мужчины направились к припаркованному на обочине «Мерседесу» и собрались в таком состоянии куда-то ехать. «Гвардейцы» преградили им путь двумя служебными автомобилями. Севший за руль «Мерседеса» мужчина наехал передней частью своего автомобиля на бампер машины ГВАРДИИ, а затем выехал на проспект Димитрова и рванул на левый берег. Бойцы ГБР начали преследование автомобиля под управлением пьяного водителя. С помощью сотрудников ДПС они задержали его возле торгового центра.

28 июня в 3.44 в пивбар на Вокзальной магистрали ворвались около 15 человек в черных тряпичных масках. Устроив в заведении драку, молодые люди распылили газ и разбили кирпичом стеклянную входную дверь, чем причинили объекту охраны значительный материальный ущерб. По приезде ГБР хулиганы бросились врассыпную. Одного из них «гвардейцам» удалось догнать и задержать. 18-летний парень был передан сотрудникам отдела полиции «Железнодорожный».

29 июня в 4.49 в круглосуточно работающем баре на Красном проспекте была нажата кнопка вызова ГБР: один из посетителей уснул за столом. Прибывшие по тревоге бойцы Агентства Безопасности ГВАРДИЯ разбудили и вывели нарушителя из заведения. Вероятно, мужчина не успел окончательно проснуться и прийти в себя, так как, оказавшись на улице, сначала лег на капот служебного автомобиля ГБР, а потом кинулся с кулаками на одного из «гвардейцев». Нарушитель был задержан и передан в Центральный РОВД.