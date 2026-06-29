Новосибирске приставы арестовали четыре авто на дамбе ГЭС

Их владельцы не исполнили судебные решения. Фото: ГУФССП по Новосибирской области

На дамбе ГЭС в Новосибирске судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейд по выявлению водителей с долгами. Во время проверки арестовали четыре автомобиля, сообщает пресс-служба ГУФССП по Новосибирской области. Во время рейда сотрудники проверили около сотни автомобилей. Шестерым водителям выдали требования об уплате задолженности и разъяснили порядок ее погашения. Для поиска должников использовали аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который в режиме реального времени определяет автомобили владельцев с неоплаченными долгами. Арест наложили на автомобили Lada 2107, ГАЗ 3221, Nissan Wingroad и Toyota Sprinter. Их владельцы не исполнили судебные решения, а размер задолженности каждого составлял от 100 до 120 тысяч рублей. В службе судебных приставов отметили, что мобильный комплекс регулярно используют во время проверок на парковках торговых и бизнес-центров, организаций, а также во дворах жилых домов. Если владельцы арестованных машин не погасят долги, приставы начнут процедуру реализации имущества.

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