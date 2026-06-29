В Новосибирске спасатели искали 15-летнего подростка на сапе

Мама пережила ужас неизвестности Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске спасатели вышли на поиски 15-летнего подростка. Он ушел на сап-доске в районе Нижней Ельцовки и не вернулся в назначенное время. Через 20 минут поисков выяснилось — мальчик вернулся домой по земле, живой и здоровый. Об этом пишет МАСС.

Женщина обратилась к спасателям, когда сын отсутствовал два часа. Сначала она пыталась найти его сама. Вместе с рыбаком прошли по акватории, но безрезультатно. Ситуацию осложняло то, что подросток был без спасательного жилета и без телефона.

Водный экипаж муниципальной аварийно-спасательной службы вышел на поиски. Но через 20 минут мама перезвонила и сообщила — сын вернулся.

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