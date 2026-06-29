В Новосибирске будут судить мошенника, обманувшего дольщиков на 669 миллионов

Пострадали более 300 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске перед судом предстанет учредитель компании, который обманул дольщиков. Он собрал почти 670 миллионов рублей на строительство апартаментов, но объект так и не построил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Преступления совершались с 15 ноября 2011 по 21 января 2025 года. Обвиняемый привлек 669 миллионов рублей на строительство здания общественного назначения на улице Тополевой, 5. Пострадали больше 300 человек.

Часть денег — больше 123 миллионов — он легализовал. Купил на них недвижимость и автомобили. На имущество обвиняемого наложили арест на 900 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска.

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