В Новосибирске будут судить мошенника, обманувшего дольщиков на 669 миллионов

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В Новосибирске перед судом предстанет учредитель компании, который обманул дольщиков. Он собрал почти 670 миллионов рублей на строительство апартаментов, но объект так и не построил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Преступления совершались с 15 ноября 2011 по 21 января 2025 года. Обвиняемый привлек 669 миллионов рублей на строительство здания общественного назначения на улице Тополевой, 5. Пострадали больше 300 человек.
Часть денег — больше 123 миллионов — он легализовал. Купил на них недвижимость и автомобили. На имущество обвиняемого наложили арест на 900 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска.
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