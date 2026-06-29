Новосибирскую компанию оштрафовали за наем экс-полицейского без уведомления

Организация не сообщила на последнее место службы о трудоустройстве экс-госслужащего Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области компанию и ее руководителя оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства. Они наняли на работу бывшего сотрудника полиции, но не уведомили об этом по последнему месту его службы. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура проверила исполнение закона о противодействии коррупции. Выяснилось, что коммерческая организация заключила трудовой договор с гражданином, который раньше работал в линейном отделе полиции.

Но компания не направила в 10-дневный срок уведомление о заключении такого договора по последнему месту службы. Это нарушение Трудового кодекса и закона о противодействии коррупции.

По инициативе прокуратуры суд оштрафовал организацию и ее руководителя по статье 19.29 КоАП РФ. Общая сумма штрафа — 70 тысяч рублей.

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