Новосибирскую компанию оштрафовали за наем экс-полицейского без уведомления

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области компанию и ее руководителя оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства. Они наняли на работу бывшего сотрудника полиции, но не уведомили об этом по последнему месту его службы. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Транспортная прокуратура проверила исполнение закона о противодействии коррупции. Выяснилось, что коммерческая организация заключила трудовой договор с гражданином, который раньше работал в линейном отделе полиции.
Но компания не направила в 10-дневный срок уведомление о заключении такого договора по последнему месту службы. Это нарушение Трудового кодекса и закона о противодействии коррупции.
По инициативе прокуратуры суд оштрафовал организацию и ее руководителя по статье 19.29 КоАП РФ. Общая сумма штрафа — 70 тысяч рублей.
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