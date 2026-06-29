Воспитанник клуба Александр Костадинов возвращается в «Локомотив»

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Воспитанник новосибирского «Локомотива» Александр Костадинов возвращается в родной клуб. Прошлый сезон он провел в аренде в сургутском «Газпром-Югре» и теперь снова будет защищать цвета сибиряков. Об этом сообщает пресс-служба ВК «Локомотив».
Костадинов — доигровщик. Воспитанник новосибирской волейбольной школы. В прошлом сезоне он выступал за Сургут, где набирался опыта. Теперь он возвращается в «Локомотив».
Клуб уже официально объявил о возвращении игрока.
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