Воспитанник клуба Александр Костадинов возвращается в «Локомотив»

Доигровщик провел сезон в аренде в Сургуте и теперь снова играет за новосибирцев Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Воспитанник новосибирского «Локомотива» Александр Костадинов возвращается в родной клуб. Прошлый сезон он провел в аренде в сургутском «Газпром-Югре» и теперь снова будет защищать цвета сибиряков. Об этом сообщает пресс-служба ВК «Локомотив».

Костадинов — доигровщик. Воспитанник новосибирской волейбольной школы. В прошлом сезоне он выступал за Сургут, где набирался опыта. Теперь он возвращается в «Локомотив».

Клуб уже официально объявил о возвращении игрока.

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