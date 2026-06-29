В Новосибирской области пожарные спасли пять телят из огня

Возможной причиной возгорания стала молния Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с 22 по 28 июня экстренные службы реагировали на 439 происшествий. Огнеборцы ликвидировали 246 возгораний. Погибших нет, один человек травмирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Самый крупный пожар произошел 28 июня в поселке Рыбачий Колыванского района. Загорелся телятник на площади 900 квадратных метров. Собственники эвакуировали пять телят — они не пострадали. Огонь тушили больше получаса, еще два часа ушло на разбор последствий. Предполагаемая причина — удар молнии.

В ночь на 29 июня в Калининском районе на улице Народной загорелась пятиэтажка. На первом этаже горели продуктовый и хозяйственный магазины. Площадь пожара — 110 квадратных метров. Из дома эвакуировались 35 человек. Никто не пострадал.

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