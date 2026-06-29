За неделю с улиц Новосибирска вывезли 1 633 кубометра мусора

Рабочие подмели и очистили 7 162 километра дорог. Фото: мэрия Новосибирска

За неделю с 22 по 28 июня с улиц и магистралей Новосибирска вывезли 1 633 кубометра мусора и 2 427 тонн смета и грязи. Для уборки города ежедневно привлекали от 301 до 404 единиц спецтехники и до 342 дорожных рабочих, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. За неделю коммунальные службы отмыли 9 934 километра дорог и тротуаров, 1 425 остановок общественного транспорта, 733 дорожных знака, 657 парковок и островков безопасности, а также пешеходные ограждения, бетонные блоки и барьерные ограждения. Кроме того, рабочие подмели и очистили 7 162 километра дорог и тротуаров, привели в порядок 4 361 остановку и заездной карман, 731 парковку и островок безопасности, а также 479 пешеходных переходов и ограждений. За этот же период в городе скосили траву на площади 152 гектара, провели обрезку веток и поросли, восстановили 3 283 погонных метра дорожного покрытия и нанесли 110 526 погонных метров дорожной разметки.

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