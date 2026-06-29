В Новосибирске пьяного водителя осудили на 200 часов работ и конфисковали машину

От освидетельствования он отказался Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске Калининский районный суд приговорил 23-летнего местного жителя к 200 часам обязательных работ. Его машину конфисковали в доход государства. Причина — повторная пьяная езда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ночь с 31 марта на 1 апреля 2026 года мужчина управлял автомобилем LADA 2105 в состоянии опьянения. Его остановили сотрудники ДПС. От прохождения медосвидетельствования он отказался. По закону это приравнивается к признанию факта опьянения.

Ранее он уже был наказан за пьяную езду.

Суд назначил наказание: 200 часов обязательных работ и лишение права управлять транспортными средствами на 2 года. Автомобиль конфисковали.

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