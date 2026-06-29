Студенты НГТУ создали книжный сканер в 10 раз дешевле аналогов

Устройство создали для библиотек, архивов и научных организаций Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали компактный комплекс для бережной оцифровки книг и документов. Разработка позволяет сканировать до 1000 страниц в час, сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ. Устройство создали для библиотек, архивов и научных организаций. По словам автора проекта Тимофея Полякевича, разработчики отказались от дорогих механизмов и использовали современные алгоритмы обработки изображений. Благодаря этому комплекс оказался в 10–20 раз дешевле зарубежных аналогов, сохранив высокую скорость и качество сканирования. Сканер работает бесконтактным способом, поэтому не повреждает старые и хрупкие книги. Он автоматически перелистывает страницы, выравнивает изображение и позволяет получить готовый электронный документ. Для работы не нужны специальные навыки, а благодаря компактным размерам устройство можно разместить на обычном рабочем столе. Комплекс уже протестировали несколько библиотек Железнодорожного района и сотрудники Новосибирского государственного медицинского университета. Пользователи положительно оценили автоматизацию процесса и функцию распознавания текста. Сейчас программная часть проекта готова на 90%, разработчики продолжают дорабатывать систему и готовят ее к новым испытаниям.

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