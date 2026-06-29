В Кировском районе Новосибирска демонтировали незаконный торговый павильон

Работы по очистке города продолжаются Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Новосибирска демонтировали два самовольно установленных объекта. Убрали торговый павильон на улице Комсомольской и пункт приема металла на Северном проезде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы провели специалисты Городского центра наружной рекламы совместно с администрацией района. На улице Комсомольской, 4 демонтировали торговый павильон. На Северном проезде, 25а убрали пункт приема металла.

Очистка города от незаконных объектов продолжается.

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