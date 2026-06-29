Под Новосибирском задержали двух несовершеннолетних водителей

Автомобили отправили на специализированную стоянку. Фото: ГАИ Новосибирской области

Во время рейда в Болотнинском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили двух несовершеннолетних, которые управляли автомобилями без водительских прав. Автомобили отправили на специализированную стоянку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. Нарушителей выявили во время профилактических мероприятий, направленных на пресечение случаев управления авто- и мототехникой несовершеннолетними. В отношении родителей подростков составили административные материалы по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления человеку, не имеющему водительских прав. Материалы по фактам нарушений направят на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и подразделение по делам несовершеннолетних.

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