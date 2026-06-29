В 2027 году отремонтируют три километра дороги Мошково – Кайлы

Участок с 6 по 9 километр обновят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в 2027 году отремонтируют участок автодороги Мошково – Кайлы. Обновят три километра трассы с 6 по 9 километр. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

Дорога входит в региональную опорную сеть и имеет особую значимость для Мошковского района. Общая протяженность трассы — 35,4 километра.

Специалистам предстоит ликвидировать пучинистый грунт, выполнить планировку основания, исправить профиль дороги, устроить щебеночно-песчаное покрытие, провести обустройство и установить новые дорожные знаки.

Работы начнутся весной 2027 года и завершатся не позднее осени.

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